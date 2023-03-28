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İl Jandarma Komutanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Vekili Albay Tarhan Şevket Şenol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek katıldı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu tarafından karşılanan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın, Şeref Defterini imzalamasının ardından gerçekleştirilen toplantıda, Mersin geneline ilişkin güvenlik ve asayiş konuları değerlendirildi ve muhtelif kararlar alındı.

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