- Vali Pehlivan, Asayiş ve Güvenlik Koordinasyon Toplantısına katıldı



MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın başkanlığında, bakan yardımcıları, 81 il valileri, bakanlık bürokratları, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanlarının iştirakiyle Video Konferans Sistemi (VKS) yoluyla gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Güvenlik ve asayiş ile ilgili hususların temel gündem maddeleri olarak ele alındığı toplantıya Mersin'den video konferans yoluyla Vali Ali Hamza Pehlivan ile birlikte İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu katıldı.

