Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 6 Şubat’ta çok büyük bir deprem afeti yaşandığını belirterek, "Bu afetin yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak kenetlendik, tek yürek olduk, mücadele ediyoruz" dedi.

Vali Pehlivan, İl Müftülüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Mersin İl Müdürlüğü tarafından Mersin Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğünde düzenlenen Berat Kandili programına katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, mevlid okundu, dualar edildi.

Programda konuşan Vali Pehlivan, gecenin hayırlara, iyiliklere vesile olması dileklerinde bulundu. 6 Şubat’ta çok büyük bir deprem afeti yaşandığını söyleyen Pehlivan, "Bu afetin yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak kenetlendik, tek yürek olduk, mücadele ediyoruz. Ben de depremin ilk saatlerinde Hatay Kırıkhan’a koordinatör vali olarak görevlendirildim. Orada 23 gün görev yapmak nasip oldu. Her şeyden önce bu zor anlarda vatandaşlarımızın yanında olabildiysek, elbette ki başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, mülki idare amirlerimiz, askerimiz, polisimiz, jandarmamız, bütün kurum kuruluşların kamu görevlileri, sivil toplum teşkilatları, 81 vilayetten gönüllü olarak gelenler, arama kurtarma ekipleri, yardım gönderenler, hayırseverler, saymakla bitmez, katkı sağlayan, destek veren aziz milletimizin bir ferdi birlikte çorbada tuz misali bu süreçte katkımız olabildiyse, her şeyden önce bunun vicdani sorumluluğunu yerine getirmiş olmanın memnuniyetini, onurunu ömrüm boyunca içimde taşıyacağım" diye konuştu.

Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunan Pehlivan, "Tabi afetlerin bizlere verdiği bir takım dersler de var. Bu bağlamda afetlere hazırlıklı olmak hayati önem teşkil ediyor. Doğal afetler yaşandığında insanoğlunun ne kadar zor duruma düşebileceği de ortaya çıkıyor. Makam, mevki, maddi güç, ne olursa olsun afetler karşısında herkes aynı zorluğu, aynı meşakkati, aynı acıyı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını, "Acılarımızı paylaşarak azaltmaya çalışıyoruz" diye sürdüren Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Bugün burada bu yurt çatısı altında beraberiz. Bu yapılar devletimizin ve milletimizin yapıları. Mersin deprem bölgesine yakın olması hasebiyle depremden etkilenen kardeşlerimizi misafir etmekten gurur duyuyoruz. İyi ki bu imkanlar var da sizlere bu kapılar açılabildi. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Gençlik Spor Bakanımızın koordinasyonuyla ülke genelinde yurtların depremzedeler açılması kararlaştırılmıştı. Sizler şükür ki sağlıklı bir şekilde depremden kurtulabildiniz. Şimdi ailelerinizle, çocuklarınızla buradasınız. İnşallah şartlar depreme maruz kalan bölgelerde inşa edilecek yeni yapıların ve konutların, yeni iş yerlerinin yapılmasıyla normalleşecek ve özlediğinizi bildiğimiz, doğduğunuz, büyüdüğünüz, o güzel memleketlere sağlık ve huzur içerisinde yeniden kavuşacaksınız."

KYK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül ve İl Müftüsü Aydın Yığman da birer konuşma gerçekleştirdi. Program, İl Müftüsü Yığman tarafından edilen dualarla sona erdi.