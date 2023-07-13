Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) bünyesinde sürdürülen kamu yatırımlarına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, YİKOB İdari ve Mali İşler Müdürü Oğuz Kahraman, YİKOB Müdür V. Eşref Tolga Erdoğdu, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Büro Şefi Salim Eşen katıldı. Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, YİKOB bünyesinde, kent genelinde yatırım bedeli 1 milyar 780 milyon 972 bin lira olan 78 projeye 794 milyon 735 bin lira ödeme yapıldığını söyledi.

Proje aşamasında olan 102 yatırımın çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Pehlivan, "Bu projelerden toplam yatırım bedeli 90 milyon 389 bin 182 TL olan 11 proje tamamlanmış, devam eden 1 milyar 451 milyon 28 bin 620 TL bedelli 58 projeye 727 milyon 788 bin 126 TL harcama yapılmıştır. İhale aşamasında olan 9 projenin toplam bedeli 245 milyon 505 bin 546 TL’dir. İçişleri Bakanlığı yatırım programı çerçevesinde ilimiz genelinde 9 proje yürütülmüş olup bu projelerin toplam yatırım tutarı 267 milyon 471 bin 237 TL, toplam harcanan tutar 151 milyon 197 bin 968 TL’dir. Bu projelerden, yapımı tamamlanan Gülnar ve Mut ilçelerine bağlı mahallelerde 19 bin metrekare kilitli parke ve Toroslar Polis Merkezi Amirliği projelerinin toplam yatırım bedeli 11 milyon 933 bin 344 TL’dir. Devam eden 255 milyon 363 bin 611 TL bedelli 7 projeye toplam 139 milyon 264 bin 624 TL harcama yapılmıştır"dedi.

Pevlivan açıklamasının devamında ise," Devam eden projeler 2023 yılı Kırdes çerçevesinde kırsal Mahallelerimizde 141 bin metrekare kilitli parke yapım işi, 2023 yılı Kırdes çerçevesinde 53 bin 100 metre tarımsal sulama hattı yapım işi devam etmektedir. Mersin Polisevi yapım işi fiziki gerçekleşme oranı yüzde 91, Mezitli Tece Şehit Fırat Palamut Polis Merkezi Amirliği ve ek Osmaniye Şehit Burak Yıldız Polis Merkezi Amirliği yapım işi fiziki gerçekleşme oranı yüzde 26’dır. Mersin İl Jandarma Komutanlığı hizmet binası kampüsü projesi hazırlanmakta olup, Akdeniz Kaymakamlığı hizmet binası yapımı tamamlanmış, Anamur Hükümet Konağı inşaatı başlamıştır. Proje aşamasında olan Yenişehir Hükümet Konağı, İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası, Silifke Susanoğlu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Aydıncık Hükümet Konağı olmak üzere toplam 4 projedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırım projesi çerçevesinde ilimiz genelinde 4 proje yürütülmüş olup bu projelerin toplam yatırım tutarı 114 milyon 288 bin 74 TL, toplam harcanan tutar 27 milyon 873 bin 390 TL’dir. Bu projelerden yapımı tamamlanan Toroslar Gençlik Merkezi yapımı projesinin toplam yatırım bedeli 16 milyon 713 bin 984 TL’dir. Devam eden 3 projenin toplam bedeli 91 milyon 632 bin 474 TL olup bugüne kadar 11 milyon 159 bin 405 TL harcama yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.



"Milli Eğitim Bakanlığının 44 projesi yürütülüyor"

Tarsus, Silifke ve Akdeniz ilçeleri gençlik merkezleri olmak üzere 3 proje devam ettiğini kaydeden Pehlivan, "Proje aşamasında olan Erdemli Gençlik Merkezi, Gülnar Gençlik Merkezi, Silifke 1000 kişilik spor salonu ve Akdeniz Huzurkent 250 kişilik spor salonu olmak üzere toplam 4 projedir. Milli Eğitim Bakanlığı yatırım programı çerçevesinde ilimiz genelinde 44 proje yürütülmekte olup bu projelerin toplam yatırım tutarı 1 milyar 330 milyon 123 bin 992 TL, toplam harcanan tutar 606 milyon 802 bin 774 TL’dir. Bu projelerden yapımı tamamlanan Silifke ilçemizde 32 derslikli okul projesinin toplam yatırım bedeli 32 milyon 911 bin 35 TL’dir. Devam eden 714 derslikli 37 okul projesinin toplam bedeli 1 milyar 74 milyon 764 bin 639 TL olup bugüne kadar 573 milyon 891 bin 739 TL harcama yapılmıştır. İhale aşamasında olan 56 derslikli 6 okulun toplam proje tutarı 238 milyon 960 bin 892 TL’dir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yatırım programı çerçevesinde ilimiz genelinde Erdemli Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi vrf klima tesisatı yapımı tamamlanmış olup bu projeye toplam 5 milyon 388 bin 690 TL harcanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırım programı çerçevesinde ilimiz genelinde Narlıkuyu-Akyar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 2 ve 3 etap 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Hali Hazır Harita ve İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması yapımı projesi devam etmekte olup toplam bedeli 135 bin 223 TL olan bu projeye 54 bin 92 TL harcanmıştır. Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü yatırım programı çerçevesinde ilimiz genelinde toplam 57 milyon 479 bin 607 TL bedelli 19 proje yürütülmüştür. Bu projelerden 6’sı tamamlanmış olup, 4’ü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 2’si ilgili belediyelerce desteklenmiştir. Tamamlanan, Uzuncaburç Arkeoköy ve Rotaları Projesi çerçevesinde 4 geleneksel evin restorasyonu, Aydıncık Gilindire Mağarası Gezi Güzergahı düzenleme işi, Mut Tuğrul Camii Restorasyon projelerinin hazırlanması işi, Akdeniz Hebilli Kalesi restorasyon elektrik projelerinin hazırlanması işi, Aydıncık eski jandarma binası restorasyonu ve Cennet Cehennem Örenyeri 2. etap çevre düzenleme projelerinin toplam tutarı 23 milyon 442 bin 128 TL’dir. Bütün bu projelerin Mersinimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.