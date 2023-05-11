Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB)’nin sanayi parseli ihtiyacını karşılamak üzere bölgenin 2.,3. ve 4. etap OSB alanlarına ilave olarak 260 hektarlık 5. etap OSB alanın yer seçimi 09.05.2023 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri ve yer seçim komisyonunda görev alan kamu kurumlarının komisyon üyelerince değerlendirilerek oy birliği ile uygun görüldü.

Konuyla ilgili Mersin Valisi ve MTOSB Müteşebbis Heyet Başkanı Ali Hamza Pehlivan yaptığı açıklamada:“Mersin Tarsus Organze Sanayi Bölgemiz, l. OSB 380 hektar alan, gelişme alanı olan 2. OSB 278 hektar alan ve ilave 3. OSB 98 hektar alan olmak üzere toplamda 756 hektar alan üzerinde 230 sanayi parseli ile yüzde 100 doluluğa ulaşmış olarak faaliyet göstermektedir. Bölgemiz l.OSB ye ilave 67,5 hektar 4. etap OSB alanımız ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca yer seçimi kesinleşmiş ve ilgili alana ait imar planı ve parselasyon çalışmaları devam etmektedir. 260 hektar 5. OSB ilave alanımızın yer seçimi kesinleşmiş, imar planı ve alt yapı çalışmalarına başlanarak sanayi parseli ihtiyacını karşılamak üzere hizmete sunulacaktır. İlgili çalışmalar doğrultusunda 4. ve 5.etap OSB alanlarımızın da faaliyete geçmesi ile Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1.083,50 hektar alan üzerinde faaliyet gösterecektir. Mersinli hemşehrilerimize, sanayicilerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.