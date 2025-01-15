Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2024 yılı içerisinde ’112 Çağrı Merkezi’ne toplam 2 milyon 716 bin 72 ihbarda bulunulduğunu belirterek, "Bu çağrıların yüzde 64’ünü ne yazık ki gereksiz çağrı olarak nitelediğimiz çağrılar oluşturmaktadır. Bu vesileyle bir kere daha bütün vatandaşlarımızdan rica ediyoruz; lütfen gerekli ise ’112 Çağrı Merkezi’ni arayın ki, aciliyeti olan vatandaşlarımız bildirilerini sağlıklı bir şekilde yapabilsin" dedi.

Vali Pehlivan, Suphi Öner Öğretmenevi’nde düzenlediği toplantıda, kentte 2024 yılında tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili birim müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Pehlivan, asayiş ve güvenlikle ilgili geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda gerekli bilgileri paylaştıklarını belirterek, özellikle aydınlatma oranlarında bir çok suç kategorisinde yüzde 100’e yakın başarı oranı elde edildiğini söyledi. Bu çerçevede bazı suç kategorilerinde azalmalar olurken, yakalanma oranlarında da artış kaydedildiği bilgisini veren Vali Pehlivan, "Vatandaşlarımızın huzuru, esenliği ve güvenliği için bütün güvenlik birimlerimiz ve personelimiz, 24 saat esasına göre gece gündüz görev yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

"İlimizde 204 milyarlık 557 proje yürütülüyor"

Mersin’de toplam 557 proje yürütüldüğü bilgisini paylaşan Vali Pehlivan, bu projelerin mali büyüklüğünün ise 204 milyar 201 milyon 753 bin lira olduğunu söyledi. Bu projeler için bugüne kadar 79 milyar 128 milyon lira harcandığını kaydeden Vali Pehlivan, "Bu projelerin 136’sı tarım, 82’si eğitim, 64’ü ulaştırma-haberleşme, 36’sı turizm, 24’ü enerji, 17’si sağlık, 11’i imalat, 2’si konut, biri madencilik ve 184’ü diğer kamu hizmetleri sektöründedir. Bu projelerden 193’ü 2024 yılında tamamlandı. Bu projeler ve devam eden projeler için ise yıl içerisinde yaklaşık 30 milyar lira harca gerçekleştirildi" diye konuştu.

2024 yılında Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde 18 proje yürütüldüğünü belirten Vali Pehlivan, bu projeler için 526 milyon lira harcama yapıldığını ve bugüne kadar 7 projenin tamamlandığını ifade etti.

Vali Pehlivan, Mersin’in 2023 yılı TÜİK verilerine göre 1 milyon 938 bin 389 nüfus ile Türkiye’nin 11. büyük ili olduğunu vurguladı.

"112 Çağrı Merkezi’ne yapılan gereksiz çağrı oranı yüzde 64"

Konuşmasında, ’112 Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar sayılarıyla ilgili de bilgiler Paylaşan Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "2024 yılında ’112 Çağrı Merkezi’ne yapılan çağrı miktarı 2 milyon 716 bin 72. Bu çağrıların 987 bin 874’ü gerekli çağrılar, 1 milyon 728 bin 198’i ise maalesef gereksiz tabir edebileceğimiz çağrılar. Gereksiz çağrıların oranı ne yazık ki yüzde 64 civarındadır. Bunu çeşitli vesilelerle dile getiriyoruz, bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz ancak buna rağmen çağrı merkezine gelen arama oranlarına baktığımızda, hala büyük çoğunluğunu gereksiz aramalar oluşturuyor. Bu vesileyle bir kere daha bütün vatandaşlarımızdan rica ediyoruz; lütfen gerekli ise ’112 Çağrı Merkezi’ni arayın ki, aciliyeti olan vatandaşlarımız bildirilerini sağlıklı bir şekilde yapabilsin. Buna rağmen orada görev yapan 100’e yakın personelimiz dönüşümlü olarak 24 saat esasına göre görevlerinin başında hizmetlerine hassasiyetle devam etmektedirler. Çağrılara saniyeler içinde karşılık veriliyor ve saniyeler içinde ilgili birimler yönlendiriliyor. Gereksiz çağrılar konusunda daha duyarlı olursak, bu birimimiz de çok daha etkin hizmet verecektir."

"Akdeniz Sahil Yolu Projesi’nde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 90’lara ulaşmış durumdu"

Altyapı ve ulaşım hizmetleri konusunda da bilgiler veren Vali Pehlivan, Mersin’de 156 kilometre otoyol, 487 kilometre devlet yolu ve 847 kilometre de il yolu olmak üzere toplam bin 490 kilometre yol ağı bulunduğunu ifade etti. Yıl içerisinde Akdeniz Sahil Yolu Projesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Vali Pehlivan, "Bu yolda 204,6 kilometre bölünmüş yol uzunluğuna ulaşmış durumdayız. Mersin sınırları içerisinde olan 264 kilometrelik yol ağı tamamlandığında 36 kilometre kısalarak 228 kilometreye düşmüş olacak. 16 tünel, 7 viyadük, 9 köprü ve 1 kavşak çalışması tamamlandı. Projede fiziki gerçekleşme yüzde 90 seviyelerine ulaşmış durumda. Kalan kısımlarda ağırlıklı olarak tünel çalışmaları olduğundan, belki biraz zaman alıyor ama inşallah bir kaç yıl içerisinde Mersin sınırları içerisindeki bölüm tamamlanmış olacak. Böylelikle daha hızlı ve konforlu bir seyahat imkanı sağlanmış olacak" dedi.

Devam eden bir diğer önemli yol projesinin de Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi olduğunu hatırlatan Vali Pehlivan, burada 42 kilometre ana gövde ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 53 kilometrelik bir yol ağı oluşacağını belirtti. Buradaki çalışmaların devam ettiğini dile getiren Vali Pehlivan, bir yandan kamulaştırma çalışmaları yapılırken, bir yandan da inşaat çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü ve fiziki gerçekleşme oranının yüzde 22 seviyelerine ulaştığını söyledi.

"Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda 2 milyonun üzerinde yolcu taşımacılığı gerçekleştirildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 11 Ağustos 2024 tarihinde hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndaki faaliyetlere ilişkin de bilgiler paylaşan Vali Pehlivan, şu ifadeleri kullandı; "Kargo Terminali ve Genel Havacılık Terminali binalarının yapımları devam etmektedir.

Havalimanımızın hava trafiğine hizmet vermeye başladığı tarihten 31 Aralık.2024 tarihine kadar iç hatlar uçak sayısı 10 bin 272, dış hatlar uçak sayısı 3 bin 426 olurken genel uçak sayısı 13 bin 698 olmuştur. Bu tarihler arasında iç hat yolcu sayısı 1 milyon 546 bin 408 olurken, dış hat yolcu sayısı 462 bin 40 olmuştur. Bugüne kadar toplam 2 milyon 8 bin 448 yolcu seyahat etmiştir."

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Hızlı Tren Demiryolu Projesi çalışmalarının da devam ettiği bilgisini veren Vali Pehlivan, "Bu projesinin büyüklüğü 14 milyar TL’dir. 2024 yılı içerisinde 4 milyar 451 milyon 762 bin TL harcanmıştır. Şu anda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 52 civarında olup, inşallah 1-2 yıl içerisinde hızlı trenimizi de kullanmaya başlayacağız" diye konuştu.

"Akkuyu NGS’de deneme üretimi 2025 yılı içerisinde yapılacak"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatındaki çalışmaların da devam ettiğini söyleyen Vali Pehlivan, " Tamamlandığında her biri 1.200 MW güce sahip 4 reaktörlü nükleer güç santrali olacaktır. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilowat saat elektrik üretilecek olup, bu miktar Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu tek başına karşılayacaktır. Böylelikle her yıl 35 milyon ton karbon emisyonu salınımından kaçınılacaktır. Ayrıca doğalgaz ithalatımızın yaklaşık olarak yıllık 1,5 milyar dolar azalmasına katkı sağlayacaktır. Proje kapsamında en yoğun dönemde yaklaşık 30 bin kişi çalışmakta olup, çalışanların yaklaşık yüzde 80’i Türk vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. 27 Nisan 2023 tarihinde santrale ilk nükleer yakıtın gelmesi ile santral, ’nükleer tesis’ statüsü kazanmıştır.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde birinci reaktörün inşaat çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlanmış olup, reaktörün en önemli yapısı olan türbin tesisi montajı tamamlanmıştır. İlk reaktörün elektrik enerjisi üretmesi yolunda önemli bir aşama kaydedilmiştir. 2025 yılında ilk reaktörde deneme üretimi yapılacaktır" dedi.

Eğitim alanında yapılan yatırımlardan da bahseden Vali Pehlivan, şu bilgileri verdi; "İlimiz genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 15 bin 585 derslikli bin 633 okulda 30 bin 65 öğretmen ve 437 bin 529 öğrenci bulunmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 291 özel okulda 3 bin 147 derslik, 2 bin 709 öğretmen, 34 bin 976 öğrenci bulunmaktadır. 2024 yılı içerisinde bedeli 6 milyar 334 milyon 917 bin TL olan 67 proje yürütülmüştür. 2024 yılı içerisinde tamamlanan 21 proje için 409 milyon 623 bin TL harcanmış olup, bu projelerin başlangıç zamanından bugüne kadar ise 725 milyon 881 bin TL harcanmıştır. 6 Şubat depremlerinden etkilenen okullarımızın yerine 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde de 70 okulumuzun inşaatı tamamlanarak öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hizmetine sunulmuştur."

Vali Pehlivan, konuşmasının devamında diğer müdürlüklere ilişkin yatırımlar konusunda bilgiler aktardı.