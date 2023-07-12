Mersin İl Göç Kurulu Toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla yaplıdı.

Mersin’deki göç alanına ilişkin konuların ele alındığı toplantıda, göç olgusunun tarih boyunca çeşitli sebeplerle insanoğlunun hayatında var olduğunu söyleyen Vali Pehlivan, günümüzde de göçün dünyanın öncelik arz eden konuları arasında yer aldığını ifade etti.

Başta İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı Göç İdaresi Başkanlığının koordinasyonunda bütün illerde olduğu gibi Mersin’de de valiliğin himayesinde, ilgili tüm kurum ve kuruluşların iş birliği ve koordinasyonunu arttırmak, ihtiyaç duyulan hususlarda gerekli kararları almak, uygulanmasını ve takibini sağlamak amacıyla bu toplantının gerçekleştirildiğini belirten Vali Pehlivan, göç ile ilgili konuların azami hassasiyetle takip edildiğini vurguladı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan ’göç yönetimi’ konulu sunumun ardından toplantı, katılımcıların söz alarak yaptığı değerlendirmeler ve alınan muhtelif kararların ardından sona erdi.