Manisa’nın yeni Valisi Vahdettin Özkan Sarıgöl ilçesini ziyaret ederek Kaymakam Halil Dalak’tan ilçe hakkında brifing aldı.

Sarıgöl Hükümet Konağı bahçesinde Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ve daire amirleri tarafından karşılanan Manisa Valisi Vahdettin Özkan daha sonra kaymakamlık makamında Kaymakam Halil Dalak ve daire amirleri ile toplantı yaparak ilçe hakkında brifing aldı. Örtü altı üzüm yetiştiriciliği sayesinde aralık ayı sonuna kadar hasat yapılan ilçenin tarımsal faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Özkan daha sonra ilçeden ayrıldı.