Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen ve 81 il valisi ile ilgili kurum müdürlerinin yer aldığı “Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü” kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında 81 il valisinin katılımıyla “Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü” kapsamında toplantı gerçekleştirildi. Dünya genelinde risk bilinci ve afet azaltma kültürünü teşvik etmek amacıyla ilan edilen gün kapsamında yapılan çalışmalar, ülke geneli için Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) ve 81 ilde yereli güçlendiren İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bakanlık düzeyinde yapılan toplantı sonrası Valimiz Vahdettin Özkan başkanlığında İl Afet Risk Azaltma Planlarına ilişkin konular değerlendirildi. Vali Özkan Başkanlığında yapılan toplantıya Manisa İl Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu Üyeleri, Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, AFAD İl Müdür Vekili, Fırat Şen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. Ali Demir, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faik Gürocak katıldı.

Yapılan toplantıda, İl Risk Azaltma Planı kapsamında Manisa’nın genel durumu, tehlike ve risk değerlendirmeleri, mevcut durum analizleri, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri ile plan doğrultusunda izleme ve değerlendirme faaliyetleri hakkında bilgi verildi. İl Afet Risk Azaltma Planı izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunda bulunan eylemlerin ilerleme ve gerçekleştirilme durumlarının görüşüldüğü toplantıda Vali Özkan, yerel düzeyde alınacak önlemlerin önemine vurgu yaptı.

Toplantıda ayrıca İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında Manisa’da afetlerin yaşanabilecek etkileri dikkate alınarak, afet tehlike kaynaklarının belirlenmesi, afet risklerini ve etkilerini azaltacak önlemlerin alınması suretiyle kayıpların en aza indirilmesi, diğer tüm paydaşlarla birlikte koordineli bir şekilde Manisa’nın afetlere karşı dirençli hale getirilmesi ve eylemlerin uygulanabilirliği kontrolünün sağlanması için gerekli çalışmaların yapıldığı kaydedildi.

Manisa’nın afetselliğinin deprem, endüstriyel ve maden kazaları, yangın, sel-taşkın, kütle hareketleri, meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetler olmak üzere 6 ana başlıkta toplandığı, 1 amaç, 13 hedef ve 218 eylemin belirlendiği, 32 kurumun sorumluluğunda çalışmalara başlandığı da ifade edildi. Sorumlu kurum ve kuruluşların İRAP sistemine girdiği veriler doğrultusunda 27.09.2024 tarihi itibari ile eylemlerin gerçekleşme oranının %24 olduğu, eylem çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Toplantı sonrası bir değerlendirmede bulunan Vali Vahdettin Özkan, meydana gelebilecek afetlere ilişkin riskleri yönetmenin önemli olduğunu belirtti. Afet risklerinin azaltılmasına ilişkin çalışmalarda kurumlar arası koordinasyonun gerekliliğini de vurgulayan Vali Özkan “Afet risklerinin azaltılmasında özellikle binalarda yapı stoğunun sağlıklı hale getirilmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla yapılarda gerekli denetim çalışmalarının yapılması, ihtiyaç olması halinde ise güçlendirme ve kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Manisa’da AFAD koordinasyonunda tüm paydaş kurumlarımızla birlikte çalışmaları titizlikle takip edeceğiz.” dedi.