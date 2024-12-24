Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Manisa Fotoğraf Derneği tarafından yürütülen ve yükümlülerin çektiği fotoğraflardan oluşturulan “Özgürlüğün Renkleri” fotoğraf sergisi Manisa Valisi Vahdettin Özkan tarafından açıldı. Sergideki fotoğrafları inceleyen Vali Özkan’a gün batımında elinde Türk Bayrağı taşıyan ve Ege Bölgesini temsil eden Efe fotoğrafı hediye edildi.

Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Manisa Fotoğraf Derneği tarafından yürütülen “Özgürlüğün Renkleri” projesi kapsamında fotoğraf sergisi açıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığının iştirakçi kurum olarak yer aldığı “Özgürlüğün Renkleri” projesi 248 bin 981 TL’lik destek almaya hak kazanırken Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nca 25 bin 500 TL eş finansman sağlandı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinde 100 yükümlüye temel fotoğraf eğitimi, 100 yükümlüye ileri seviye fotoğraf eğitimi olmak üzere toplamda 200 katılımcıya eğitim verildi. Öte yandan yükümlüler uygulamalı faaliyetlerle de desteklendi.

Ayrıca fotoğraf eğitimlerinin denetimli serbestlik sürecinde ki rehabilitasyon çalışmalarına etkisini ölçebilmek amacıyla proje iştirakçisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından 20 katılımcıyla bireysel görüşme yapılırken ön test-son test çalışmasıyla projenin akademik temellere dayalı sonuç raporunun oluşturulması sağlandı. Yetişkin eğitimi alanında ilgili konuda ilk araştırma olma özelliği taşıyan çalışmayla yaşam boyu öğrenme alanına veri sağlanması hedeflenirken özellikle tutuklu ve hükümlülere yönelik eğitim programlarının geliştirilmesinde kullanılacak sonuçlara ulaşılması bekleniyor.

Yapılan çalışmaların ardından yükümlülerin objektifine yansıyan kareler “Özgürlüğün Renkleri” fotoğraf sergisiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve Başsavcı Vekili Kenan Karaca açılış kurdelesini kestiği sergiyle ilgili proje hakkında Manisa Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Arslan tarafından bilgilendirme yapılması sonrası sergi ziyarete açıldı. Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde açılan sergide proje yürütücüsü Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı ve Fotoğraf Eğitmeni Nazmi Çaykara sergide yer alan fotoğraflar hakkında bilgiler verdi.

Sergideki fotoğrafların ziyaret edilmesi sonrası Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker tarafından Manisa Valisi Vahdettin Özkan’a batımında elinde Türk Bayrağı taşıyan ve Ege Bölgesini temsil eden Efe’nin fotoğrafı hediye edildi. Öte yandan Başsavcı Eker, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen ve Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’a da yükümlülerin çektiği fotoğraflardan hediye edildi.

Sergi açılışının ardından Vali Özkan ve protokol Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki atölyeleri ziyaret ederek bilgi aldı. Bu tür etkinliklerin yükümlülerin topluma kazandırılması ve rehabilitasyon üzerindeki etkilerine dikkat çeken Vali Özkan, geleceğe güvenle bakmanın önemli olduğuna ve kurumlar arası işbirliğiyle böylesi etkinliklerin desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sergi açılışına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Fahri Aktaş, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, Manisa Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Arslan, Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kenan Karaca, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkan Danışmanı Nihat Akyol, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Sergi açılışının ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker başkanlığında gerçekleştirilen Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Toplantısında yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirildi.