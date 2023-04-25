Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, 21 Nisan günü meydana gelen kazada araçları Munzur çayına düşen ve kaybolan 3 genç için başlatılan arama çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Özkan, çalışmaların havadan, karadan ve su üzerinde devletin tüm imkanlarıyla devam ettiğini söyledi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, 21 Nisan günü öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Munzur çayına düşen araç içerisinde bulunan 3 genç için devam eden arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. İlgililerden bilgi alan Vali Özkan, havadan, karadan ve su üzerinde devletin tüm imkanlarıyla devam ettiğini kaydetti.