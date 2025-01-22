Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde görev yapan muhtarla bir araya geldi. Vali Özkan, her bir talep için uygulanabilir eylem planlarının oluşturulacağına dikkat çekti.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Vahdettin Özkan’ın yanı sıra Vali Yardımcıları Mustafa Harputlu ve Mutafa Özkaynak, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Özkan, önemli bir görevi üstlenen muhtarlarımızla hem tanışma hem de talep ve sorunları dinleyerek çözüm bulmak amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini belirtti.

Taleplerin çoğu toplantı öncesinde alınıp analiz edildi

Belediyeler, emniyet, jandarma, kurum müdürleri ve temsilcileri ile toplantıyı daha verimli kılmak için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade eden Vali Özkan, toplantı öncesinde de mahallelerde iyileştirmeye açık alanlara ilişkin çalışma yapıldığını söyledi.

Yapılan çalışmalarda birçok mahallenin ortak sorunlarının olduğunu dile getiren Vali Özkan, bu konularla ilgili hükümet icraatları ve yatırım programı kapsamında gerekli çalışmaların yapıldığını, muhtarların da bu sürece katkı sunmasının mahallelerdeki hizmetlerde verimliliği artıracağını dile getirdi.

Çözüm odaklı ve izlenebilir çalışmalar

Çözüm odaklı ve izlenebilir çalışmalar için genel bir çerçeve belirleneceğini dile getiren Vali Özkan, “Valilik iş takip sistemindeki arkadaşlarımız sizinle iletişim halinde olacaklar. Taleplerinizin analizini bu sistem üzerinden yapacak, sorun ve talebe ilişkin yol haritası belirleyeceğiz. Bu sistemde yapılan çalışmalarda izlenebilir olacak. Taleplerle ilgili muhtarlarımıza da bilgi verilecek” dedi.

"Hizmetlerin iyileştirilmesi adına muhtarlarımızdan beklentilerimiz var"

Vatandaşların ve mahallenin ihtiyaçlarını en yakından gördüklerini bu nedenle hem devletin hem de vatandaşların muhtarlardan beklentileri olduğunu ifade eden Vali Özkan konuşmasının devamında, “Sizler, mahallenizdeki sorunlarla daha yakından ilgilenen kişiler olarak bu konuda bizden daha fazla bilgiye sahipsiniz. Bizler, genel anlamda şehrimize yönelik neler yaptığımızı, neler yapmak istediğimizi ve mahallelerimizle ilgili planlarımızı paylaşarak sizlerle birlikte yol alıyoruz. Bu toplantılar, şehrimizdeki ortak sorunları belirleyip, bunları çözmek için bizlere iş birliği yapma fırsatı sunuyor. Toplantılardan aldığımız bilgiler ve yaptığımız analizlerle, hangi kurumla hangi önerileri paylaşmamız gerektiğini ve hangi ortak projeleri gerçekleştireceğimizi belirliyoruz. Bu süreç, sizlerin talepleri doğrultusunda mahallelerdeki hizmetleri daha verimli hale getirebilmemiz için önemli bir adım atmamıza yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

Vali Özkan, bu toplantıların iki yönlü bir iletişim süreci olarak büyük önem taşıdığını belirterek, “Bir yandan sizlerin taleplerini alırken, diğer yandan ise kamu hizmetlerine ilişkin sizlere vereceğimiz ödevler var. Ayrıca, sizler demokratik bir kurumun temsilcileri olarak, bu rolünüzle mahallelerinize hizmet etmek için önemli bir sorumluluk taşıyorsunuz" dedi.

"Hedefimiz; daha çok üreten, daha rekabetçi, daha yaşanabilir Manisa"

Şehrin geleceği için en önemli konulardan birinin eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması olduğunu vurgulayan Vali Özkan, “Artık çocuklarımız çok hızlı bir şekilde bilgiye erişebiliyor, ancak bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi de son derece önemlidir. Dolayısıyla, bilgiyi beceriye dönüştüren bir şehir istiyoruz. Ayrıca, şehrimizin rekabet gücünü artırabilmek için yenilikçi teknolojileri etkin kullanılması önemli. Bunun yanı sıra, güvenli ve dengeli bir mekânsal planlama da elzemdir. Bu konuda, ilgili bakanlıklarımız ve belediyelerimiz de çalışmalar yürütmektedir" şeklinde konuştu.

Diğer önemli bir konunun şehrin ekonomik güvenliği olduğuna dikkat çeken Vali Özkan, “İnsanlarımızın geleceğini güvence altına alabilmek için, üretim yapan firmaların dünya çapında rekabetçi bir yapıya sahip olması gerekiyor. Üretilen ürünlerin katma değerinin yüksek olması, şehrimizin kalkınması için kritik öneme sahiptir. Ayrıca, çevresel değerlerin korunması da bizim için çok önemli. Şehir olarak, çevresel ve kültürel değerlerimizi koruyarak Manisa’yı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için hepimize büyük görevler düşmektedir. Hem binlerce yıllık kadim şehrimizin kimliğini koruyarak gelecek nesillere aktarmak hem de ekonomiye katkı sağlamak son derece kıymetlidir" dedi.

Toplantının ana konularından birinin de kamu hizmetlerine yaygın erişimin sağlanması olduğunu belirten Vali Özkan, “Bu hizmetlerin, aynı zamanda vatandaşlarımızın sorumluluk bilinciyle yerine getirilmesi önemlidir. Her vatandaşımız, bu hizmetlerden faydalanırken üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirirse, şehrimizin gelişimine katkı sağlamış olacaktır. Şehrimizin cazibe merkezi olma noktasında, sanayi ve tarım arasındaki denge önemli bir yer tutuyor. Sanayi ve tarım birbirini tamamlayan iki büyük sektördür. Gıda güvenliği ve gelecek nesillere sağlıklı gıda sunma hedefi, dünya çapında stratejik bir durumdur. Bu güvenliği sağlarken, güçlü bilgi ve teknolojilerini kullanmamız gerekiyor. Sanayi ve tarım arasındaki pozitif etkileşim, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yapı kurmamızı mümkün kılacaktır.” diye konuştu.

Afetlere karşı hazır bir Manisa

Vali Özkan konuşmasını şöyle tamamladı: “Bir diğer önemli konumuz ise afet planlarının uygulanması ve afet sonrası müdahalelerdir. Afet öncesi risk yönetiminde de, her bir muhtarımıza düşen önemli görevler vardır. Bu konuda, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışarak, vatandaşlarımızı afetlere karşı daha bilinçli hale getirmemiz gerekmektedir.”

Toplantı, muhtarların söz alarak mahallelerine ilişkin talep ve isteklerini Vali Vahdettin Özkan’a iletmesi, iletilen taleplerle ilgili yol haritalarının oluşturulması ile sona erdi.