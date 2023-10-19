Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek günlerini kutladı.

İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’nde muhtarlarla bir araya gelen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, muhtarların, zor ve meşakkatli bir görev icra ettiklerini söyledi. Vali Özkan, “Sizler köylerimizde, mahallelerimizde bizim elimiz kolumuzsunuz. Sizler bizim oralarda mülki amirlerimizsiniz. Muhtarlık zor bir meslek, görevlerinizde başarılar diliyorum.” dedi.

Vali Özkan konuşmasında İsrail saldırılarını da kınayarak Filistin’de hayatını kaybedenlere rahmet yakınlarına baş sağlığı diledi.

Düzenlenen programa Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve muhtarlar katıldı.