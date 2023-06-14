Konya Valisi Vahdettin Özkan, Jandarma Teşkilatının ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yaraların sarılmasında önemli bir rol aldığını belirtti.

Vali Özkan, Jandarma Teşkilatı’nın 184. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Jandarma Teşkilatı’nın 184’üncü yılının hayırlı olmasını temenni eden Vali Özkan, tüm jandarma teşkilatının Jandarma Günü’nü kutladı. Jandarma Teşkilatının ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yaraların sarılmasında önemli bir rol aldığını belirten Vali Vahdettin Özkan, “Afet bölgesinde fiilen gördük ki; tam tekmil Afet Müdahale Planındaki 28 tane çalışma gruplarının çoğuna katkı sunan jandarma oldu. Bu çalışma gruplarının çoğunda imkan, kabiliyet ve mukavemet açısından iyileştirmeye açık bir alan varken jandarma kendisine tevdi edilen görevi hakkıyla yerine getirdiği gibi diğer çalışma gruplarına da müdahil oldu. Görevlendirildiğim tahliye grubunda jandarma personelimiz verdiğimiz talimatların hem ilgili birimlere iletimi, verilerin toplanması analizi ve bu verilerin operasyonel dönüşümünün sağlanması süreçlerini eksiksiz yaptı. Bölgede çocuğundan yaşlısına kadar mağdur insanlarımızın imdadına yetişerek öncelikli ihtiyaçlar için seferber olup, daha sonraki iyileştirme süreçlerinde de önemli çalışmalar yürüttüler. Biz bunu jandarmanın köklü kadim bir kurum olmasına borçluyuz. Hem kolluk faaliyetleri hem de beşeri münasebetler itibariyle vatandaşla iç içe, vatandaşların arzuları, istekleri ve ihtiyaçlarını çok iyi biliyorsunuz. Keza askeri disiplinin, geleneğinin getirmiş olduğu avantajları da gördük” dedi.

Kamu özgürlükleri açısından da Türk Jandarma Teşkilatı’nın önemli bir faaliyeti icra ettiğini ifade eden Vali Özkan, “Memleketin birliği ve bütünlüğü ile beraber demokrasi ve hukuk kurallarının işlemesi, kamu özgürlüklerinin de güvencesini oluşturur. İlimizde de İl Jandarma Komutanımız Tümgeneral Şakir Uslu paşamızın komutasında bu faaliyetlerin en güzel şekilde yürütülmesinden büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Memleketin birliği bütünlüğü uğruna fedai can eden şehitlerimizin huzurunda tazim ile eğiliyoruz. Gazilerimize de sağlık sıhhat diliyoruz. Tüm jandarma personelimizin gününü kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.