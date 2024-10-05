Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yürütülen hizmet ve yatırımları yerinde değerlendirmek amacıyla ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Vali Özkan Alaşehir ilçesini ziyaret ederek Kaymakam Alper Faruk Güngör ve Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’ndan ilçe hakkında bilgi aldı.

Göreve başladığı ilk günden ilçe programlarına başlayan Vali Özkan, Alaşehir ilçesini ziyaret etti. Kaymakam Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve kurum yetkilileriyle bir araya gelen Vali Özkan, yürütülen projeleri, kamu hizmetlerini, takip ve iyileştirme çalışmalarını değerlendirdi.

Alaşehir Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Vahdettin Özkan, Kaymakam Alper Faruk Güngör ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Kaymakamlıkta ilçenin genel durumu ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Vali Vahdettin Özkan, Kaymakam Alper Faruk Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve ilçe yetkilileri ile birlikte ilçenin potansiyeli, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalara ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Manisa’nın her alanda gelişmiş ve katma değer üreten bir şehir olduğunu belirten Vali Özkan, “İlçelerimizdeki sanayi, tarım, turizm potansiyelini görmek, verilen hizmetleri yerinde ilçe yetkililerimizle değerlendirmek bizlere ilçelerimiz için gelecekte neler yapılması noktasında önemli veriler sağlıyor. Her ilçemizin farklı özellikleriyle ön plana çıktığını, önemli birer üretim ve istihdam noktaları haline gelmiş olduklarını görüyoruz. Ziyaretlerimizde de mevcut potansiyeli daha da artırma hususunda yapılabilecek çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunuyoruz.” dedi.