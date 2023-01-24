Vali Özkan’ın esnaf ve vatandaşlara yönelik ziyaretlerine devam edeceği belirtildi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, merkez Moğultay Mahallesi’nde bulunan esnaf ve vatandaşlara ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerinde esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Özkan, çözümü konusunda ilgililere talimat verdi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, il merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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