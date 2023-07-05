Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek yatırımlarla ilgili brifing aldı.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’nü ziyaret eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Ulker Genel Müdürü Cem Kaplan’dan yıl sonuna kadar yapılacak yatırımlarla ilgili brifing aldı. Van’ın 436 mahallesinde başta içme suyu, Van Gölü’nün korunması olmak üzere vatandaşların en iyi hizmeti alması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Vali Balcı, "Bu çerçevede 142 mahallenin içme suyu problemi çözüldü. 54 mahallede içme suyu probleminin çözülmesi için çalışmalar devam ediyor. 187 mahallenin içme suyu probleminin çözülmesi için ihale yapıldı. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle içme suyu olmayan hiçbir mahalle kalmayacak. Dünya mirası Van Gölü’nün korunması için de 6 ilçemize arıtma tesisi yapılıyor. Gürpınar, Muradiye ve Saray ilçelerinde arıtma tesisi yapımı devam ediyor. Bahçesaray, Çaldıran ve Özalp ilçelerinin arıtma tesislerinin yapımı için de ihale süreci başladı. İçme suyu, arıtma tesisleri ve diğer altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla toplam 400 milyon TL harcanacak" ifadelerine yer verdi.