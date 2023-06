Kurban Bayramı’nın ilk günü Adıyaman’da göreve başlayan Vali Osman Varol, mesaj yayımladı.

Göreve başlama mesajında, vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik eden Vali Osman Varol, “Öncelikle aziz milletimizi manevi iklimiyle saran, ortak bir ruhla kaynaştıran ve kucaklaştıran siz değerli Adıyamanlı kardeşlerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, bayramın manevi ikliminin tüm gönüllere, hanelere, şehrimize, ülkemize ve İslam dünyasına huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Adıyaman’a hizmet etmenin kendisi için ayrı bir anlamı olduğunu vurgulayan Vali Varol, “Sahabe-i Kiram’dan Hz. Safvan Bin Muattal ve nice evliya ve erenlerin manevi iklimi ile yoğrulan bu kadim kentin hizmetkarı olmak, buranın güzel insanlarına hizmet etmek benim için ayrı bir anlam ifade etmektedir.

Birlikte yaşama mefkuresinin dirlikte ve kardeşlikte olduğunun en güzel örneklerinin yaşandığı Adıyaman’a Vali olarak hizmet edecek olmanın onur ve mutluluğunu yaşarken, aynı zamanda bu şerefli görevin ağır sorumluluğunun da bilincinde olduğumu ifade etmek isterim. Bizi bu göreve layık gören ve yaratıcının tüm cömertliğini sergilediği bu bereketli topraklarda buluşmamıza vesile olan, bu güzel kente, kentin sahip olduğu tüm değerlere ve hususiyle saygı değer insanlarına hizmet etme fırsatını veren Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Ülkemiz tarihinin en geniş alanda yıkıma ve en çok can kaybına yol açan 6 Şubat depremlerini hep beraber yaşadık. Bu topraklarda uğramış olduğumuz en zorlu imtihanımız olan asrın felaketinde yaşadığımız 5 ayı geride bırakıyoruz. Adıyaman tüm değerleriyle, kültürüyle, tarihi birikimiyle yüzyıllardır ülkemize, memleketimize, bölgemize ışık tutmuş ve kadim değerleriyle birlikte bölgenin cazibe merkezi olmuş bir şehrimizdir.

Yüce Allah’ın izni, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, hükümetimiz ve devletimizin desteğiyle bu kadim şehrimizin tamamını her ilçesiyle, her mahallesiyle, her caddesiyle, her sokağıyla, her köyüyle, konutuyla, iş yeriyle, sanayisiyle, tarımıyla, tarihî, kültürel ve inanç değerleriyle en küçük bir gerilemeye, en küçük bir ihmale mahal vermeden yeniden ayağa kaldırmak, ihya ve inşa etmek için çalışma arkadaşlarımla birlikte gece-gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden canla başla çalışacağımızın bilinmesini istiyorum.

Kadim şehrimizin ruhunu, dokusunu yeniden ihya ederken; her bir hemşerimizin gönlünü, yüreğini, geleceğe dönük umutlarını da yeniden inşa ettiğimizi aklımızdan bir an bile çıkarmayacağız.

Hiçbir vatandaşımızı ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma ne de geleceğini yeniden inşa etme gayretinde asla yalnız bırakmayacağız. Bu mücadeleyi birlikte yürütecek ve bu şehrin geleceğini beraber inşa edeceğiz. Adıyaman için hep birlikte düşünecek ve geleceği hep birlikte düşleyeceğiz. Şehrimizi ortak bir akılla yeniden inşa edeceğimiz bu süreçte her bir STK’mızın ve her bir vatandaşımızın görüş ve önerileri bizim için çok kıymetli olacaktır. Bu vesile ile deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet, hemşerilerimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza şifalar diliyorum” diye konuştu.

Varol, mesajının devamında, “Adıyaman’daki görevim süresince bizlere düşen ilk ve en önemli görev şüphesiz ki, binlerce yıllık kültürün harmanladığı, Güneydoğu Anadolu Bölgemizin bu şirin ve önemli kentine hizmeti ibadet sayarak, ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesiyle ilimizin yatırım potansiyeli başta olmak üzere sahip olduğu tüm zenginliklerini en iyi şekilde değerlendirmek, halkımızın refah, huzur, mutluluk ve güvenliğini pekiştirmek olacaktır. Adıyamanlı hemşerilerim şundan emin olsun ki, yapacağımız tüm iş ve işlemlerimizde insan eksenli olacağız. Vatandaşlarımızın derdini kendi derdimiz, sevincini kendi sevincimiz bilerek, insanımızın hizmet ihtiyacı ne ise ve neredeyse kamu kurum ve kuruluşlarımızla orada bulunacağız. Meseleler karşısında daima çözüm odaklı olacağız. Sorunların çözümünde hıza, performansa ve zamanında müdahaleye önem vereceğiz.

Bu çerçevede, Mezopotamya’nın bereketli topraklarına sahip Adıyaman ilimizin her yönden daha kalkınmış, gelişmiş, refah düzeyi yüksek ve insanların esenlik içerisinde yaşamak isteyeceği bir şehir haline gelebilmesi hedefi için bugüne kadar başlanmış, devam eden ve planlanan bütün projeleri titiz bir şekilde takip edip sonuçlandırırken, halkımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlayan çok sayıda yeni projeleri de inşallah en kısa sürede el ve gönül birliği içinde planlayıp hayata geçireceğiz.

Bu çalışmalarımız sırasında, siz değerli hemşerilerim başta olmak üzere saygıdeğer milletvekillerimizin, tüm siyasi partilerimizin, üniversitemizin, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının, oda ve meslek kuruluşlarının, toplumun bütün kesimlerinin ve kamuoyu adına denetim ve bilgilendirme görevi üstlenen saygıdeğer basın mensuplarımızın son derece hayati öneme haiz desteklerini, katkılarını, tecrübe ve bilgilerini esirgemeyeceklerine yürekten inanıyorum.

Bu duygularla bugüne kadar Adıyaman’a hizmet eden bütün Valilerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, gönül birlikteliğimizin daim olması dileğiyle tüm Adıyamanlı hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.