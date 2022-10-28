Muğla Valisi Orhan Tavlı, Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Tavlı mesajında, “Şanlı tarihi boyunca kazandığı zaferler ve destansı kahramanlıkları dilden dile aktarılan Aziz Türk Milletinin en büyük bayramı olan Cumhuriyetimizin 99. Kuruluş yıldönümü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aziz Milletimizin her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen bağımsızlık uğruna, vatan uğruna kanını, canını ortaya koyarak, azimle ve inançla mücadele ettiği Kurtuluş Savaşı’mız her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle neticelenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, Aziz Türk Milletinin fedakarlıkları ile kazanılan büyük zaferin sonucunda 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetimizin ilanıyla ülkemiz, çağdaş dünyada hak ettiği yeri almıştır.

Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden şanlı mücadelede, yediden yetmişe kenetlenen, tek yürek, tek yumruk olan aziz milletimiz, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir. Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakârlıkta bulunmak, hepimizin ortak ve en önemli vazifesidir. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bin yıldır vatanımızı korumak için şehitlik ve gazilikle şereflenen tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyor, Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldönümünü kutluyorum” dedi.