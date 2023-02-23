Muğla Valisi Orhan Tavlı depremden etkilenen illerden tahliye edilerek Menteşe ilçesi Turgutreis öğrenci yurdunda misafir edilen vatandaşlarla bir araya geldi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı depremden etkilenen illerden tahliye edilerek Menteşe ilçesi Turgutreis öğrenci yurdunda misafir edilen vatandaşlarla bir araya geldi.

Sözlerine ’asrın felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifa, tüm yakınları ve milletimize sabır ve baş sağlığı dileyerek başlayan Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Aziz milletimizin yüce gönlüyle, dayanışma ruhuyla, devletimizin tüm imkanlarıyla yaralarımızı saracağız ve bu zorlu günleri geride bırakacağız. Bu zorlu süreçte süratle ihtiyaçları gidermeye, yaraları sarmaya çalışacağız. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarla vurguladığı gibi gün birlik günü, gün beraberlik günü ve gün bir birimizin elinden tutma ve beraberce doğrulma günü. Rabbim, dirlik ve düzenimize, devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi.

Depremden etkilenen bölgeden tahliye edilerek 5 bin 200’ü Menteşe’de olmak üzere toplamda yaklaşık 39 bin vatandaşın Muğla ilinde misafir edildiğini belirten Vali Tavlı, "Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında ve hizmetinde olduğunu ve Turgut Reis Yurdunda 7 gün 24 saat Sağlık hizmeti verildiği belirtilirken bunun yanında psiko sosyal destek ile iş ve meslek danışmanlığının ve sosyal marketin vatandaşımızın hizmetinde. Sıcak ve samimi bir ortamda siz vatandaşların halini hatırını sormak için geldi sizlerin taleplerini dinlemek, siz değerli vatandaşlarımızın sorularını yanıtlamak için buradayız" diye konuştu.

Turgutreis Öğrenci Yurdu salonunda yapılan görüşmeye Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın yanı sıra Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Turgut Reis Öğrenci Yurdu’nda misafir edilen depremzede vatandaşlar katıldı.