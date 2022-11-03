Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, depremden etkilenen köylerde ziyaretlerde bulundu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, depremden etkilenen köylerde ziyaretlerde bulundu.

Zehra Mine Öner, Göle İlçesinde 27 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen köyleri ziyaret etti. 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı ev ve ahırların hasar gördüğü, bazı yapılarda çatlakların oluştuğu köylerde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Zehra Mine Öner, Esenyayla ve Çullu köylerinde tahsis edilen konteyner evlere yerleştirilen depremzede aileleri ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Öner, kendileriyle bir süre sohbet etti. Depremzede ailelerin çocukları ile de tek tek ilgilenerek sohbet eden Öner, çocuklara bol bol kitap okumaları ve ders çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.