Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında, Ekonomi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında, Ekonomi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Öner Başkanlığında, ilgili kurum müdürleri, ticaret, esnaf, tarım ve hayvancılık sektörlerinden yetkililer ve temsilcilerin katılımı ile düzenlenen toplantıda Ardahan’ın ekonomisine yön veren konular konuşuldu.

Vali Öner, Ardahan’ın temel ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayalı olması dolayısıyla sektörün yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri hakkında katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu.

Sektör temsilcilerinin kendi alanları ile ilgili sorun ve taleplerinin de aktarıldığı toplantıda ayrıca; kalkınma ajanslarının çağrı dönemlerinin takip edilerek proje başvurularının alınması, ticaretin geliştirilmesi için gerekli çalışma ve programların hayata geçirilmesi, hayvancılığın geliştirilmesi, patentli ürünlerin üretim kapasitelerinin artırılması, sınır ticareti ve istihdamın geliştirilmesi gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.