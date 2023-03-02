Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve kentte ikamet etmeye başlayan depremzede aileleri ziyaret etti.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve kentte ikamet etmeye başlayan depremzede aileleri ziyaret etti.

Ardahan Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner kentte misafir edilen depremzede vatandaşları ziyaretleri devam ediyor. Vali Hüseyin Öner, 6 şubat tarihinde yaşanan deprem sebebiyle Kahramanmaraş’tan gelerek Ardahan’da misafir edilen Kök ailesini ziyaret etti.

Depremzede ailelerle bir süre sohbet edip geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Öner, Devlet ve Millet iş birliği ile zor günlerin atlatılacağını söyledi.