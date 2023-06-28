Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Kurban Bayramı dolayısıyla uygulama ve yol kontrol noktalarını ziyaret ederek sürücülerin bayramını kutladı ve kurallar konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Hüseyin Öner, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit ile birlikte, Çamlıçatak Jandarma Kontrol noktası ve Göle yolu Polis kontrol noktasını ziyaret ederek görevli emniyet ve jandarma personelinin bayramını tebrik etti. Vali Öner, ekiplerin trafik uygulamasına da eşlik ederek, durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutladı ve hayırlı yolculuklar diledi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner daha sonra, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, görevli çağrı karşılama personelinin bayramını tebrik etti. Vali Öner, telsiz ile anons yaparak, istasyonlardaki personele de iyi bayramlar diledi.

Son olarak Ardahan Devlet Hastanesini ziyaret eden Öner, acil servis ve müşahede odaları ile diyaliz servisinde tedavi gören vatandaşlar ile sağlık personelinin bayramını kutladı.