Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Hanak ilçesine bağlı Binbaşak, Börk ve Sevimli grup köy yolunda İl Özel İdaresince yapılan asfalt iyileştirme ve yama çalışmalarını denetledi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Hanak ilçesine bağlı Binbaşak, Börk ve Sevimli grup köy yolunda İl Özel İdaresince yapılan asfalt iyileştirme ve yama çalışmalarını denetledi.

Beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Şahin Demir ve Genel Sekreter Yardımcısı Turan Yıldız ile birlikte çalışmaların devam ettiği grup köy yoluna giden Vali Öner, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışma yapan Özel İdare personeline işlerinde kolaylıklar dileyen Vali Öner, köylerde karşılaştığı vatandaşlarla da bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.