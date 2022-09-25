Merkez ilçeye bağlı köy ve mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelen Ardahan Valisi Hüseyin Öner, tarım, hayvancılık, hayvan hırsızlığına yönelik çalışmalar, güvenlik, asayiş, eğitim ve ulaşım konuları üzerine bilgilendirmelerde bulunarak, muhtarların köyleriyle ilgili ilettikleri sorun ve talepleri dinledi.

Merkez ilçeye bağlı köy ve mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelen Ardahan Valisi Hüseyin Öner, tarım, hayvancılık, hayvan hırsızlığına yönelik çalışmalar, güvenlik, asayiş, eğitim ve ulaşım konuları üzerine bilgilendirmelerde bulunarak, muhtarların köyleriyle ilgili ilettikleri sorun ve talepleri dinledi.

Vali Öner, Gençlik merkezinde düzenlenen toplantıda; “Devletimizin teşvik ve yatırımları ile ilimiz de birçok önemli yatırıma imza atılıyor. İlimizin temel geçim kaynakların başında gelen tarım ve hayvancılığını destekleyen ve ekonomik anlamda katma değer katacak yatırımlar hamdolsun bir bir hayata geçiriliyor. Değerli muhtarlarımız, sizlerin bizlere ileteceği sıkıntı ve sorunları, kamu hizmetlerine ilişkin istek ve arzuları dinlemek hem de kamu hizmetlerinin kırsalda ve mahallelerimizde yerinde uygulanmasına yönelik sizlerle sık sık bir araya geliyoruz. Burada ki amacımız, köylerimizin sorun ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemek ve ilgili kurumlarımızın koordinesinde, imkanlarımız ölçüsünde çözüme kavuşturmaktır. Kamu hizmetlerinin ifasında bir köprü görevi görüyorsunuz. Bugünkü toplantımızda sizlerin ileteceği konuları not alarak hızlı bir şekilde neticelendirmeye gayret edeceğiz. Bunların yanı sıra, il genelinde refah ve huzurun sağlanması çok önemli. Dolayısıyla merkezde yapılan yatırımlar kadar kırsalda yapılan yatırımların da önemine dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle köylerimizde vatandaşlarımızın güven içinde daha rahat hayat sürebilmeleri amacıyla elimizdeki imkânları üst düzeyde ve etkin şekilde kullanarak sizlerinde destekleri ile vatandaşlarımızın hayatlarına dokunmaya gayret ediyoruz. İnşallah sizlerle birlikte el ele vererek bu sorunları en kısa zamanda çözecek, vatandaşımızın hayatına yeni hizmet kalemleri ile dokunmuş olacağız.” dedi.

Asayiş, güvenlik, ulaşım ve hayvan hırsızlıklarıyla mücadele ve hayvan hastalıklarının önlenmesi konularına da değinen Vali Öner, “Değerli muhtarlarımız, bir diğer konu başlığımız güvenlik ve asayiş hizmetleri. İlimizde hayvan hırsızlıklarının önleme konusunda iyi bir ivme yakaladık. Jandarmamız ve emniyetimiz çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Vatandaşlarımızın da kendi tedbirlerini almaları, kamera ve alarm sistemi yaptırmaları bu noktada işimizi daha da kolaylaştıracaktır. Ayrıca hayvan hastalıkları konusunda köy muhtarlarımızın hastalıklar konusunda tarım müdürlüklerimizle koordineli olmaları erken tedbir alınmasına katkı sağlayacaktır. Bu konuda da muhtarlarımızın duyarlı olmalarını bekliyoruz. Köylerimizin yaşam standardının iyileştirmek için İl Özel İdaremiz, iş programı çerçevesinde sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.. Önümüzdeki iş sezonunda, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda sizlerin de desteği ve katkısıyla bu çalışmalarımızı artırarak, en iyi şekilde hizmet edeceğiz” diye konuştu.

Toplantıya Vali Hüseyin Öner, Vali yardımcısı Şahin Demir, ilgili kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.