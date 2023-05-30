Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İşkur İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen “Meslek Tanıtım Günü” etkinliğine katıldı.

Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Vali Hüseyin Öner, “Mülki İdare Amirliği” mesleği hakkında tecrübelerini paylaştığı öğrencilere gelecek planlamalarıyla ilgili bazı nasihatlerde bulundu.

Eğitim ve çalışma hayatından bazı anılarını da paylaşan Vali Öner, öğrencilere hedef belirlemeleri ve programlı çalışmaları konusunda tavsiyede bulunarak, “Hedefinizi belirledikten sonra o doğrultuda çalışın. Hedef çok önemli, çalışınca inanın rabbim de yardım edince her şey oluyor. Yeter ki siz isteyin ve hangi mesleği yaparsanız yapın severek yapın, isteyerek yapın. Hedefinizi belirleyin, programlı çalışın ve asla bırakmayın. Programlı, sistemli, düzenli çalıştığınız takdirde çok güzel bir gelecek sizleri bekliyor. Sizlerin akademik başarısı elbette önemli ancak daha önemlisi iyi bir insan olarak yetişmenizdir. Daha önünüzde çok uzun yıllar var, zorlu sınav süreçleri sizleri bekliyor. Sizler pırıl pırıl gençlersiniz. Biz, sizlerin hayatta başarılı olacağınıza yürekten inanıyoruz” dedi.

Etkinlikte Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, ‘Hakimlik ve Savcılık” mesleği, Ardahan Baro Başkanı Murat Yolcu, ‘Avukatlık’ mesleği, Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Okan Eştürk, ‘Akademisyenlik’ mesleği, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir ‘Doktorluk’ mesleği, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Muhammet Fatih Cineviz ‘Veteriner Hekimliği’ mesleği, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, ‘STK temsilciliği ve Ticaret Erbaplığı’ meslekleri ve programla ilgili olarak konuşma gerçekleştirdiler.

Etkinlikte Vali Öner ve diğer konuşmacılar öğrencilerin meslekler hakkında sorduğu soruları yanıtladı.