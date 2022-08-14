Köylerde muhtar ve vatandaşları dinleyen Ardahan Valisi Hüseyin Öner, ’’Köylerimizin daha yaşanabilir hale getirilmesi noktasında devletimizin tüm imkanlarını yerinde kullanarak hizmet etme gayretindeyiz’’ dedi.

Köylerde muhtar ve vatandaşları dinleyen Ardahan Valisi Hüseyin Öner, ’’Köylerimizin daha yaşanabilir hale getirilmesi noktasında devletimizin tüm imkanlarını yerinde kullanarak hizmet etme gayretindeyiz’’ dedi.

Vali Hüseyin Öner köy ziyaretleri çerçevesinde Hanak ilçesine bağlı Geç, Arıkonak ve Börk köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Beraberinde Hanak Kaymakamı Fatma Turhan Keser, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ve kurum müdürleri ile birlikte köylere giden Vali Hüseyin Öner, köy konakları, cami bahçeleri ve taziye evlerinde muhtarlar ve vatandaşla buluştu.

Ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, hem ilçeleye bağlı köyleri daha iyi tanımak, hem de vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinlemek amacıyla köy ziyaretleri gerçekleştirdiğini söyleyen Öner, köylerin daha yaşanabilir hale getirilmesi noktasında devletin tüm imkanlarını yerinde kullanarak hizmet etme gayretinde olduklarını söyledi.

Köylerdeki eğitim, sosyal hizmetler, enerji, ulaşım, sağlık, asayiş ve güvenlik hizmetleri noktasında vatandaşlarla sohbette bulunan Vali Öner, daha sonra muhtar ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Öner, kendisine iletilen sorun, sıkıntı ve taleplerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve imkânlar ölçüsünde gerekli çalışmaların yapılması yönünde kurum müdürlerine talimatlarda bulundu.