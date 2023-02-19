Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkıma uğradığı için yakınları tarafından Ardahan’da misafir edilen Aydın ve İşbak ailelerini ziyaret ederek acılarını paylaştı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkıma uğradığı için yakınları tarafından Ardahan’da misafir edilen Aydın ve İşbak ailelerini ziyaret ederek acılarını paylaştı.

Depremzede vatandaşlarla bir süre görüşen Vali Öner, geçmiş olsun dileklerini iletti, çocuklarla da sohbet edip oyuncak hediye ederek moral verdi. Afetzede vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dinleyen Vali Hüseyin Öner, ’’Devletimiz ve milletimiz her daim yanınızda. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz’’ dedi.

Vali Öner ayrıca, depremzede ailelerin Ardahan’a gelmesiyle birlikte onlara kucak açan, her türlü desteği sağlayan ve moral veren Ardahanlılara da teşekkür etti.