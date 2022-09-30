Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen depremin bilançosunu Ardahan Valisi Hüseyin Öner açıkladı.

Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen depremin bilançosunu Ardahan Valisi Hüseyin Öner açıkladı.

Vali Öner, 27 Eylül’de 5 büyüklüğünde bir deprem yaşanan Göle ilçesi ve köylerinde ön hasar tespit çalışmalarının büyük bölümünün tamamlandığını belirterek, 69 bina, 44 ahır, 13 ticarethane ve deponun ağır hasar gördüğünü söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 27 Eylül günü saat 17.08’de, merkez üssü Göle olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki depremde Göle’ye bağlı Küçükaltunbulak, Çullu, Koyunlu, Gülistan, Yağmuroğlu, Balçeşme, Esenyayla, Gedik, Kuytuca, Toptaş köyleri etkilendi. Can kaybı olmayan depremde 2 kişi hafif yaralanırken, ahşap ve kargir evlerin bir kısmında duvar ve sıva çatlakları, bazı binalarda ise kısmi yıkılmalar oldu. Köylerdeki ahırların bir kısmı yıkılırken, bir kısmında da hasar oluştu. Çullu köyü camisinin minaresi de yıkıldı. Yine aynı köyde 4 buzağı öldü.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla görüşerek sıkıntılarını dinleyen Vali Öner, Kuytuca köyünde basın mensuplarının karşısına geçti. Depremde 69 bina, 44 ahır, 13 ticarethane ve depoda ağır hasar olduğunu belirten Vali Öner, hasar tespit çalışmalarının kısa zamanda sona ereceğini bildirdi. Kızılay’ın depremzedelere kumanya ve sıcak çorba ikramında bulunduğunu belirten Öner, "İlgili kurumlarımız şu anda sahada. Depremin merkez üstü Balçeşme köyü ve civarındaki 6 köyümüz depremden ciddi anlamda etkilendi. AFAD başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik ekipleri, Kızılay ekipleri ve ilgili kurum kuruluşların tüm ekipleri şu anda sahada. Şu ana kadar Çevre ve Şehircilik ekiplerinin yapmış olduğu ilk tespitlere göre 69 bina ile 44 ahır, 13 ticarethane ve depoda ağır hasar tespit edilmiştir. Devlet olarak vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar sürüyor" dedi.

Vali Öner, köylerde çocuklara oyuncak dağıtarak onlarla da sohbet etti.