Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile toplantıda bir araya gelerek, gazeteciler gününü kutladı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile toplantıda bir araya gelerek, gazeteciler gününü kutladı.

Kamuoyunu bilgilendirme, devlet ve vatandaş arasında köprü olma misyonunu ile gazetecilik mesleğinin önemli bir görev olduğunu belirten Vali Öner, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladığı basın mensuplarına ayrıca 2.5 yıllık görev süresi boyunca Ardahan’da hayata geçirilen yatırım, proje ve hizmetler hakkında geniş bilgi aktardı.

Vali Öner, “Görevimizin 2.5 yılında şehrimiz için çok önemli gördüğümüz bazı kamu yatırımlarının geldiği seviye ile yine Ardahan ilinin potansiyel değerlerini işlemek, buraya bir katma değer olarak dönecek bazı projelerimizle ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak isterim. İlimiz de öncelikle vatandaşa hizmet veren kurumlarımızın çalışma programları gözden geçirilmiş, aksaklık ve uyumsuzluk görülen kısımlar düzeltilmiştir. Asıl işi vatandaşa hizmet veren kurumların ve personellerin daha aktif ve vatandaş odaklı çalıştırılması için gerekli uygulamalar hayata geçirilmiştir. İlimizin ekonomik anlamda problemlerini gidermek için yerelde de önemli projeler uygulanmış ve takibi düzenli olarak yapılmaktadır” diye konuştu.

Vali Hüseyin Öner, konuşmasının ardından yatırımcı kurum ve kuruluşlar aracılığıyla Ardahan’da hayata geçirilen projeler, yatırımlar ve hizmetler hakkında geniş bilgi aktararak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı da aynı zamanda 10 Ocak İdareciler Günü olması dolayısıyla Vali Öner’e teşekkür plaketi takdim etti.