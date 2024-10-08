Amasya’da İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde yapılan çalışmaları değerlendiren Amasya Valisi Önder Bakan, “Bilim ve teknolojinin rehberliğinde Amasya’mızın yarınlarını en doğru şekilde planlamalıyız” dedi.

2021 yılında yürürlüğe giren İl Afet Risk Azaltma Planı sonrası ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer paydaşların da katılımıyla çalıştaylar ve yılda 2 defa olmak üzere izleme değerlendirme toplantıları düzenlendiğini hatırlatıp Türkiye’nin büyük bölümüyle birlikte Amasya’nın da deprem kuşağında yer aldığına dikkat çeken Vali Bakan, “Bu gerçeğin bilincinde olarak başta devletimiz olmak üzere, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla ortak akılda buluşarak, bilim ve teknolojinin rehberliğinde Amasya’mızın yarınlarını en doğru şekilde planlamalıyız” diye konuştu.

Düzenlenen toplantılar sonucunda Amasya İl Afet Risk Azaltma Planında (İRAP ) 2 amaç, 28 hedef ve 184 adet eylem oluşturulurken 33 kamu kurumunun sorumlu olduğuna değinen Bakan, “İRAP eylemlerimizin içerikleri, Amasya ilimizi etkileyebilecek deprem, taşkın, sel, kaya düşmesi ve heyelan, endüstriyel kazalar ve yangın olaylarını konu almaktadır. İRAP yürürlük tarihinden günümüze kadar geçen süre zarfında eylemlerimizin gerçekleşme durumu yüzde 39 seviyesindedir. İRAP kapsamında İl ve ilçe Belediyelerinin sorumluluk alanı içerisindeki yapı stoku bilgileri de güncel şekilde tutulmaktadır. Yapı stoku bilgilerinin güncel tutulması, kentsel dönüşüm için önlemli bir veri kaynağı niteliğindedir” şeklinde konuştu.

Amasya-Suluova-Merzifon karayolu üzerindeki köprü, üst geçit ve benzeri kritik geçiş noktalarının deprem performans değerlendirmelerine göre güçlendirme işlemlerinin de bu süreçte yapıldığına vurgu yapan Önder Bakan, İRAP kapsamında bugüne kadar toplam 34 eylem tamamlanmış olup, diğer eylemlerin tamamlanması noktasındaki çalışmaların İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün koordinesinde devam ettiğini söyledi.