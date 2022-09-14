Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, köy ziyaretleri çerçevesinde Merkez Yücelen, Akdere ve Boğazköy’ü ziyaret etti.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, köy ziyaretleri çerçevesinde Merkez Yücelen, Akdere ve Boğazköy’ü ziyaret etti.

Vali Öksüz, ziyaretinin ilk bölümünde İl Özel İdaresine ait tesiste üretilen malzemeyle Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) tekniğiyle yapılan Yücelen-Akdere grup köy yolunda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Merkez Boğazköy’ü ziyaret eden Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, köy halkıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Köylülerin sorun ve taleplerini dinleyen Vali Öksüz, dile getirilen konuların incelenmesi ve çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

İl Özel İdaresine ait tesiste üretilen kilitli parke taşlarla yapılmakta olan Merkez Boğazköy’ün köy içi yollarında da incelemelerde bulunan Vali Öksüz, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, daha sonra Merkez Boğazköy Tarım Kredi Kooperatifi ve kooperatif marketinde incelemelerde bulundu. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün köylerini ziyaret etmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren köy halkı, sorunlarıyla ilgilenmesi ve köy içi yollarının yapılmasından dolayı Vali Öksüz’e teşekkür ettiler.

Vali Öksüz, devletin her zaman vatandaşların hizmetinde olduğunu dile getirerek, köylerin ihtiyaçlarının belirlenen programlar çerçevesinde çözüleceğini kaydetti.