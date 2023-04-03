Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Malatya’da Koordinatör Vali olarak görev yapmasına rağmen şehit yakınları ve gazileri unutmadı.

Vali Öksüz, talimat vererek şehit yakınları, gaziler ve yakınları onuruna iftar programı düzenletti.

İftar programı, Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla DSİ 24. Şube Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında aziz şehitlerimiz için dualar okundu.

Programda konuşan Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, “Aziz şehitlerimizin değerli aileleri, kahraman gazilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarının değerli temsilcileri, Ülkemizin bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimiz için düzenlediğimiz bu iftar yemeğine katılımınızdan dolayı öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Bolluk ve bereket ayı olan Ramazanın hepimize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Aziz şehitlerimizin değerli aileleri, değerli gazilerimiz ve yakınları; Bugün, böyle bir mübarek günde, Ramazan ayında, bir iftar sofrasında, sizlerle beraber olmaktan, sizleri misafir etmekten, ağırlamaktan, büyük bir onur duyuyorum. Sizler bizim en değerli misafirlerimizsiniz. Sizler çocuklarınızı, eşlerinizi, yakınlarınızı, en sevdiklerinizi, bu vatan için, bu millet için feda ettiniz. Hepsinin ruhu şad olsun. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bizi biz yapan ve millet olma bilincimizi oluşturan temel değerlerin ve sahip olduğumuz şanlı geçmişle aramızdaki güçlü bağın en önemli halkalarından birini oluşturmaktadır” dedi.

Tuna, “Tarihte, Çanakkale ve Sarıkamış ta coğrafyamızın her karışında topraklarımızın bölünmez bütünlüğü ve al bayrağın dalgalanması için canlarını seve seve feda eden bir neslin izindeyiz. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yapmış oldukları fedakârlıkları hiçbir zaman unutmayacağız. Onlar bizlerin bu günlerde olmamızı sağlayanlardır. Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar, bu milletin de canından bir parçadır. Geride bıraktıkları emanetler, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Yüce Türk Milletine Emanettir. Bu kıymetli emanetlere, şüphesiz Devletimiz ve Milletimiz en güzel şekilde sahip çıkarak şehitlerimizin ruhları incitilmeyecektir. Gazilerimiz ve aileleri asla yalnız bırakılmayacaktır. Ülkemizin birliği ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna gösterdikleri büyük cesaret ve fedakârlık sonucu şehit ve gazi olmuş aziz kahramanlarımızı bu millet daima hatırlayacak ve her zaman minnetle anacaktır. Bu toprakları bize vatan yapmak üzere canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de bir kez daha şükran ve minnetle anıyorum. Ayrıca; Deprem ve sel felaketlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam etmektedir” diye konuştu.

İftar yemeğinin ardından Vali Vekili Furkan Muhammed Tuna, şehit yakınları ve gazileri masalarında tek tek ziyaret ederek bir süre sohbet etti.