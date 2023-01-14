Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, bazı kurumları ziyaret ederek yetkililerden brifing aldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, bazı kurumları ziyaret ederek yetkililerden brifing aldı.

Öksüz, ilk olarak Defterdarlığı, ardından Sağlık Müdürlüğü ve son olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Öksüz, Defterdar, Bilgehan Alım’dan, İl Sağlık Müdürü Dr. Zakir Lazoglu’ndan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Rahmi Toktaş’tan brifing aldı. Kurumların çalışmaları hakkında fikir alış verişinde bulundu.

Öte yandan Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün kurum ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi.