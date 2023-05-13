Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, vatandaşlarla bir araya geldi. Öksüz, makamında ağırladığı vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Halk Günü Toplantıları” devam ediyor. Öksüz, rutin olarak yaptığı halk toplantılarında vatandaşların başta iş olmak üzere sosyal yardımlar, çeşitli sorunlarını dinliyor.

Öksüz, dile getirilen sorunların çözümü noktasında dile getirilen konuların incelenmesi ve çözümü noktasında ilgili kurumlara talimat verdi.

Öte yandan Kars Valisi/Belediye Başkanı Türker Öksüz’ün Halk Günü Toplantıları’na belirli aralıkla devam edeceği öğrenildi.

Halk Günü Toplantılarında dile getirilen sorunları vatandaş odaklı çözümü sağlanıyor. Böylece vatandaşlara daha sağlıklı hizmet veriliyor.