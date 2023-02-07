Ayrıca, yapılacak ayni yardımların kullanılmamış ürünler olması gerekiyor. Kullanılmış ürünler kabul edilmeyecek. Maddi yardımda bulunmak isteyen vatandaşların ise paylaşılan hesap numaralarına yardım yapmaları istendi.

Kars’tan deprem bölgesine gönderilmek üzere ayni yardımda bulunmak isteyen vatandaşların yardımlarını, AFAD İl Müdürlüğü ve Kars Belediyesi’ne teslim edilmesinin gerektiği bildirildi.

Karslılar depremzedeler için seferber oldu

Karslılar depremzedeler için seferber oldu

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars’ta faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.