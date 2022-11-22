Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Sarıkamış’ta bir takım ziyaretlerde bulundu. Öksüz, İl Özel İdaresi tarafından yapılan yeni yatırımlar ile tadilat çalışmalarında ise incelemelerde bulundu.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Sarıkamış’ta bir takım ziyaretlerde bulundu. Öksüz, İl Özel İdaresi tarafından yapılan yeni yatırımlar ile tadilat çalışmalarında ise incelemelerde bulundu.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, başta Ay Yıldız Tören Alanı olmak üzere, Alisofu Şehitliği Yukarı Sarıkamış Şehitliği, Şehit Binbaşı Bedri Karabıyık Anadolu Lisesi, Şehit İlhan Yıldız Anadolu Lisesi, inşaat çalışmaları devam eden 24 Derslikli İmam Hatip Anadolu Lisesi, 200 kişilik öğrenci Pansiyonu, Oteller Bölgesi ve Osman Yüce Kayak Merkezi yol çalışmaları ile Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) olarak yapılan Sarıkamış Belencik-Başköy grup köy yolunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Öksüz, yürütülen çalışmaların biran evvel bitirilmesi talimatını verdi.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’e Sarıkamış’ta Kaymakamı Doğan Kemelek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Uğur Özerden ve Genel Sekreter Yardımcısı Osman Cengiz ile ilgili birimlerin yetkilileri eşlik etti.