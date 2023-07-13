Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yapılan yatırımlarla her geçen büyüyen ve gelişen Kars Organize Sanayi Bölgesinde bir takım incelemelerde bulundu.

Öksüz, ilk olarak günlük 7 bin kişilik yemek üretiminin yapıldığı İkram Yemek Fabrikasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra TKDK desteğiyle kurulan ve ağırlıklı olarak ihracata dönük günlük 200 kapı ile muhtelif mobilya üretiminin yapıldığı FenixDoor fabrikasında incelemelerde bulunan Vali Öksüz, TKDK desteğiyle kurulan Ömerbey Süt Ürünleri Tesisini gezdi.

Organize Sanayi Bölgesi’ndeki incelemelerinin ardından Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’ne geçen Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, burada da TKDK desteğiyle kurulan ve faaliyete başladığında Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük 3 tesisinden biri olacak İkram Entegre Et Tesislerinde incelemelerde bulunurken, tesiste günlük 250 küçük, 250 büyükbaş kesimi yapılacak.

50 adet 50 başlık, 50 adet 100 başlık, 15 adet 250 başlık besi işletme parseli, Yem Fabrikası, Et Entegre Tesisi ve Biyogaz Enerji Tesisi’nin bulunduğu Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde parsel tahsisleri ise devam ediyor.

Biyogaz Enerji Tesisinde hayvansal gübrelerden elektrik enerjisi, ısı enerjisi ve organik gübre üretiminin de yapılacağı Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde bin kişilik de istihdam sağlanmış olacak.

Vali Öksüz’e Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ve Kars OSB Bölge Müdürü Filiz Çalış’ta eşlik etti.