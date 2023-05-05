Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün muhtarlarla buluşmaları devam ediyor.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Merkez; Alaca, Ani, Arazoğlu, Esenkent, Hapanlı, Küçükyusuf, Digor Dolaylı ve Sarıkamış Kayalıboğaz Köy muhtarlarını makamında ağırlayarak sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Öksüz, muhtarlar tarafından dile getirilen su, yol, yayla arazileri, taziye ve imam evi ve güneş enerjisi paneli talepleri gibi konuların incelenmesi ve çözümü için yetkililere talimat verdi.

Toplantıya; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Uğur Özerden ile İl Özel İdaresi’nin ilgili birim Müdürü katıldı.