Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kurum denetimlerini sürdürüyor.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kurum denetimlerini sürdürüyor.

Öksüz, ilk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız’dan kurumun genel hizmetleri ile 2022 yılında yapılan faaliyetlerle ilgili brifing alırken, ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çiğdem Aydın’dan vakfın genel hizmetleri ile 2022 yılında yapılan faaliyetlerle ilgili olarak Vakıf Müdürü Çiğdem Aydın’dan brifing aldı.

Daha sonra kurum personeline hitap eden Vali Öksüz, her iki kurumun sosyal devlet anlayışı çerçevesinde vatandaşlara hizmet eden çok önemli kurumlar olduğuna dikkat çekti.

Öksüz, personelin, ‘halka hizmet hakka hizmettir’ anlayışıyla hareket etmesi ve vatandaşlara en iyi hizmeti vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Vali Öksüz’ün kurum ziyaretlerine Vali Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Seyit Müçteba Erdem de eşlik etti.