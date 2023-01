Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Beylerbeyi Sarayı’nda ağırladığı gazetecilerin, Çalışan Gazeteciler gününü kutladı. Gazetecilerle birlikte kahvaltı yapan Öksüz, gazetecilerin mesai mevhumu gözetmesizin görevlerini yürüttüklerini söyledi.

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya ise Vali Öksüz’,e bu anlamlı günde meslektaşlarını ağırladığı için teşekkür etti.

Başkan Yargıç Harmankaya, “4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan 212 sayılı Fikir İşçileri Kanunu’nun Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği 10 Ocak günü, 1962’den itibaren bir kutlama günü olmuştur. Söz konusu düzenleme, gazetecileri "fikir işçisi" olarak tanımlıyor; iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması gibi gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyen hükümleri içeriyordu. Bu günde kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerini unutmayarak bizlerle bir araya gelmenizden dolayı memnun olduk, size arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kentte görev yapan gazetecilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Türker Öksüz, “Tabi ki belli meslek çalışanlarını sadece bir gün içine sığdırarak, onların bir günü seçmek, kutlamak doğru bir şey değil, bu meslekler günün her saatinde, saniyesinde özveriyle, fedakarlıkla her türlü zor şartlar altında yaptıkları için her anında aslında kutlanması gereken, takdir edilmesi gereken görevliler bunlar, dolayısıyla biz 10 Ocak vesilesiyle bu anlamlı günü kutluyorum. Hepinize sağlık, mutluluk huzur getirmesini temenni ediyorum. Hep söylenir bu kamuoyunun sesidir. Hem kamuoyunu bilgilendiren, hem kamuoyunu aydınlatan, ona yol gösteren ve demokrasilerde 4’üncü gün olarak kabul edilen bir güçtür” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kahvaltı yapıldı. Kahvaltında Kars konuşuldu. Öksüz daha sonra gazetecilerle bir de hatıra fotoğrafı çekildi.