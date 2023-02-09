Öksüz, tüm kurumların yardım konusunda duyarlı davranması gerektiğini belirterek, kurumlardan duyarlı olmalarını istedi.

Toplantıda, Kars’tan deprem bölgesine gönderilecek yardım konuları istişare edildi. Yardımlarım sağlıklı bir şekilde depremzedelere ulaştırılması için yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Öksüz, başkanlığında, gerçekleştirilen İl İdare Şube Başkanları Toplantısı’na ilgili kurum amirleri katıldı.

Alibeyoğlu kendi firmasından depremzedeler 1 tır yardımda bulundu

Alibeyoğlu kendi firmasından depremzedeler 1 tır yardımda bulundu

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