Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’ta gelen Başkan İrfan Koç, valiliği ziyaret etti.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’ta gelen Başkan İrfan Koç, valiliği ziyaret etti.

Bursa Kars-Ardahan-Iğdır Vakıf Başkanı İrfan Koç ile beraberindeki heyeti ve Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer’i makamında kabul eden Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, bir süre Koç ile sohbet etti.

Kabulde Kars’ta gerçekleştirilen turizm yatırımları ile Vakfın yürütmekte olduğu faaliyetler ile istişare edildi.

Heyet daha sonra valilikten ayrıldı.