Kars’ta Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’de dereceye giren öğrencileri Vali Öksüz, makamında ağıladı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 2023 LGS’de Kars’ta ilk 3’e giren 7 öğrenciyi makamında ağırlayarak bir süre sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdür Aydın Acay ve öğretmenlerin de hazır bulunduğu kabulde; Vali Öksüz, öğrencileri tebrik etti. Öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında da başarılar diledi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, öğrencilerin başarılarında büyük emekleri olan aileleri ile öğretmenlerine de teşekkür ederek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaret sonrası öğrencilerle valilikten ayrıldı.