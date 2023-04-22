Erzurum Valisi Okay Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Vali Memiş, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

23 Nisan 1920 tarihinin Türk milletinin iradesini temsil eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk Milletinin egemenliğini ilan ettiği tarih olduğunu ifade eden Vali Memiş mesajında şunları kaydetti;

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden bu yolda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün Samsun’ a çıkarak, kurtuluş meşalesini ateşlemesiyle başlayan ve 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin toplanmasıyla devam eden sürecin, Türk milletinin tüm bireylerinin yaşamasında seçkin ve anlamlı bir yeri bulunmaktadır.

Geleceğimizin güvencesi ve egemenliğimizin teminatı sevgili çocuklar, kahraman bir milletin evlatları olarak sizler ülkemizin aydınlık yarınlarısınız. Ülkesini ve Milletini seven, ufku geniş, büyük düşünen, bilim ve teknolojiye hâkim, Milli ve Manevi değerlerimize bağlı bir nesil yetişmekte ve Büyük Türkiye bugünden inşa edilmektedir. Bütün çabamız çocuklarımıza daha iyi, daha mutlu ve müreffeh bir gelecek bırakabilmek içindir.

Gönül bahçemizin, en nadide çiçeği çocuklarımıza armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin onlara güveninin göstergesidir. Atatürk, dünya tarihinde çocuklara bayram armağan eden tek liderdir.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, gelecek nesillere verdiği önemi şu sözleriyle ifade etmektedir; “Küçük hanımlar, Küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” Sözleriyle çocuklarımızın, geleceğin umudu ve mimarı olduklarını belirtmiştir.

Sevgili çocuklarımıza daha güzel bir ülke ve dünya bırakmak için herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ile mümkündür. Bizler gülelim ki çocuklarımız gülsün, onlar gülsün ki dünya da gülsün. Çocuklarımızı, ülkesini, milletini seven, milletinin refahı için çalışan bir vatandaş olarak yetiştirmek bizlerin en temel görevidir. Geleceğimizi temsil eden değerli çocuklarımız, sizler geçmişten aldığınız güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceksiniz. Bu bağlamda; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 103.yılını kutlamanın gurur ve mutluğunun içerisinde olduğumuz bugün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, yürek dolusu sevgiler sunuyorum.”