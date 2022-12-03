Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Aksesuarlardan hediyelik ürünlere ve şehrin yöresel lezzetleri ile birçok alanda faaliyet gösteren kooperatif, kadın girişimciliğinin başarılı örneklerinden biri olması ile dikkatleri üzerine çekiyor.

İşletmeyi gezen Vali Memiş, binbir emekle ortaya çıkan ürünlerin büyük bir çalışmanın sonucu olduğuna işaret etti.