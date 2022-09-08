Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi Yerleşkesinde yer alan Merkez Kız Yurtları Kampüsündeki Nene Hatun Kız Yurdunda incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi Yerleşkesinde yer alan Merkez Kız Yurtları Kampüsündeki Nene Hatun Kız Yurdunda incelemelerde bulundu.

Gençlik Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve yurt müdürleri ile birlikte yurt binalarını gezen Vali Okay Memiş hazırlıkları yerinde inceledi.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Okay Memiş, “Bildiğiniz üzere 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu hafta içerisi başlayacağız. Üniversitelerimize bağlı yurtlarımızı bugün gezdik. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki Erzurum’da üniversite öğrencilerimizin herhangi bir yurt problem bulunmamaktadır. Erzurum bu anlamda Türkiye’nin şanslı illerinden birisi. Aynı zamanda üniversite kentiyiz aslında, hem Atatürk Üniversitesi, hem de Erzurum Teknik Üniversitesi’nde 80 bine yakın üniversite öğrencimiz var. Bizim toplamda özel yurtlarla ve KYK yurtlarıyla beraber yaklaşık 25 bin kapasiteye sahip öğrenci yurdumuz var. Bu kapasitenin neredeyse yüzde 80’i dolmuş durumda. Bu bizim için sevindirici bir rakam. Yaklaşık 3 bin civarında da artı kapasitemiz var. İlçelerimizde de tedbirimizi aldık. Sadece 20 ilçemizden sadece 3 tanesinde yedeklerde kalan öğrencilerimiz var, onları da kaymakam arkadaşlarımızla, oradaki belediye başkanlarımızla, gençlik spor il müdürlüğümüzle yaptığımız toplantılar neticesinde kamu misafir hanelerini planladık. Hiçbirisi boşta kalmayacak” diye konuştu.

İnşaat halindeki yurt binasında da incelemeler yapan Vali Memiş, “Artık öğrencilerimizin konforu için çalışmalar yapıyoruz, yani 11-12 kişi kalırken 5-6 kişinin kalabileceği odalara dönüştürüyoruz ve her odanın içerisine tuvaleti, banyosu olacak şekilde bir çalışma yapıyoruz” dedi.