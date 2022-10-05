Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Meyve ve Sebze Toptancıları Halini ziyaret etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Meyve ve Sebze Toptancıları Halini ziyaret etti.

Esnafları tek tek gezerek bol ve bereketli kazanç dileyen Vali Okay Memiş, halin Doğu Anadolu Bölgesi’nin sebze ve meyve ihtiyacının büyük bir bölümünü karşıladığını dile getirdi.

Vali Memiş, “Bölgemizin gıda ihtiyacını karşılamak için özverili olarak çalışıyorsunuz. Çok şükür bereketli bir yaz sezonu geçirdik. Allah daim etsin” dedi.

Vali Memiş’e ziyaretinde Hal Başkanı Selami Bağaçlı eşlik etti.

Bağaçlı, Erzurum Valisi Okay Memiş’in ziyaretlerinden dolayı büyük bir memnuniyet ve onur duyduklarını söyledi.