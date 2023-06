Erzurum Valisi Okay Memiş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında,“Bayramların taşıdığı değerleri hayatımızın her gününe yaymalıyız” dedi.

Bayramların milletimizin manevi değerlerinin ve tarihimizin derinliklerinden gelen yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel yaşandığı müstesna günler olduğunu dile getiren Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından Müslümanların birbirleri ile kaynaştığı; başta sevgi ve saygı olmak üzere, milletçe yardım etme fırsatı veren bir “Kurban Bayramı’na” daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor, bu mübarek günlerin rahmet ve bereketinde buluşuyoruz.

Bu özel ve anlamlı günler birbirimizle olan kardeşliğimizi, yakınlığımızı bir kez daha hatırlamamız, bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı ve hassasiyetlerimizi yeniden değerlendirmemiz gereken vesilelerdir. Özellikle kurban bayramları toplumsal yardımlaşmanın ve dayanışmanın inancımızın ilkeleri ışığında yaşandığı; insanların birbirleriyle kucaklaştığı günlerdir.

İdrakiyle müşerref olduğumuz dini bayramlarımız, özellikle yakınımızdakilerin fark edildiği, gözetildiği ve toplumda açılan yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden serpilip, geliştiği çok özel ve kutsal zaman dilimleridir. İdrak edeceğimiz bu bayram, İslam coğrafyasında ümitsizliklerin ortadan kalkması ve geleceğe umutla bakabilmek için Allah’ın bizlere bir ihsanı ve armağanıdır.

Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bayramlarımız, hepimiz için taşıdığı büyük anlam ve öneme uygun olarak kutlanmalıdır. Bayramlar, vefanın, hatırlamanın ve sadakatin zenginliğini, tanışmanın, kaynaşmanın, dayanışma ve yardımlaşmanın derin anlamını yaşadığımız ve yaşattığımız eşsiz zamanlardır.

Böylesine müstesna ve anlamlı günlerin, güzelliğini ve değerini sadece bayram günlerinde değil, yaşamın her alanında ve tüm ilişkilerimizde hatırlamalıyız. Büyüklerimizin her zaman halini ve hatırını sormalı, onları bir ömür, her zaman hatırlamalıyız. Küçüklerimize de sevgi ve muhabbetle yaklaşarak, her günümüzde kardeşlik, sevgi ve saygı bağı ile toplum olarak kucaklaşmalıyız. 6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketine maruz kalan 11 kentimizdeki ve şehrimizde misafir olarak bulunan depremzede kardeşlerimizi de unutmamalı ve bayram sevincine ortak etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı’nızı en içten duygularımla kutluyor, bayramın tüm ülkemizde ve güzel ilimiz Erzurum’da, sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün hemşerilerimi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”